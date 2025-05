Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte das Weltraumteleskop James Webb aus größerer Entfernung erkennen, dass es auf der Erde Leben gibt? Eine solche Frage haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch schon gestellt: Was würde James Webb eigentlich von der Erde sehen bzw. über sie herausfinden können, wenn das Teleskop aus großer Entfernung auf unsere Heimat blicken würde. Um diese Frage zu beantworten, wurde ein Spektrum der Erde so "verschlechtert", dass es in etwa dem entspricht, was bei einer Beobachtung aus rund 40 Lichtjahre Entfernung zu erkennen sein sollte und dieses dann ausgewertet. Tatsächlich konnte man auch aus dieser Entfernung viel über die Erdatmosphäre lernen und auch viele Gase nachweisen, die wir mit der Existenz von Leben in Verbindung bringen. Allerdings bleibt die Interpretation schwierig: Bei der Erde weiß man, wonach man schauen muss und welche Signaturen ein uns bekanntes Leben verraten. Auf einem anderen Planeten, von dem man nichts weiter weiß, bei dem es vielleicht anderes Leben oder eine vollkommen uns unbekannte Zivilisation gibt, wäre ein sicherer Nachweis mit James Webb alles andere als einfach.

