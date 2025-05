Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lässt sich erkennen, ob ein Nebel ein Planetarischer Nebel oder der Überrest einer Supernova ist? Planetarische Nebel entstehen, wenn sterbende Sterne von der Größe unserer Sonne ihre äußeren Hüllen ins All abstoßen und das Gas durch ihre Strahlung zum Leuchten anregen. Supernova-Überreste hingegen sind das Ergebnis einer gewaltigen Sternexplosion. Oft lässt sich auf den ersten Blick erkennen, ob man es mit einem Planetarischen Nebel mit seinen oft feinen Strukturen zu tun hat oder mit den Resten einer energiereichen Sternexplosion. Wo noch Zweifel sind, hilft ein genauerer Blick auf die Strahlung selbst: Die Objekte sind von Natur aus sehr unterschiedlich, was sich einerseits in der Art der Strahlung widerspiegelt, die sie aussenden, aber auch im Detail in ihrem Spektrum - wenn man beispielsweise die Stärke verschiedener Spektrallinien vergleicht, sind eindeutige Unterschiede zu erkennen.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.