Wieso gibt es eher wenige hochaufgelöste Bilder von Japetus? Japetus ist der drittgrößte Mond des Saturn und zudem der äußerste der großen Monde. Um detaillierte Bilder von ihm zu gewinnen, muss eine Raumsonde in relativ geringem Abstand an ihm vorüberfliegen. Da dies angesichts seines weiten Orbits in der Regel nicht zufällig passieren kann, gab es nur wenige gezielte Vorüberflüge an dem Mond, da er bislang auch nicht zu den wissenschaftlich spannendsten Zielen im Saturnsystem zählt.

