Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wendet ein Planet in der habitablen Zone um einen Roten Zwerg seinem Stern immer dieselbe Seite zu? Rote Zwerge sind der häufigste Sterntyp in unserer Milchstraße. Sie sind deutlich leuchtschwächer als unsere Sonne. Damit auf einem einen Roten Zwerg umkreisenden Planeten Bedingungen herrschen, die die Existenz von flüssigem Wasser theoretisch möglich machen (der Planet sich also in der habitablen Zone um den Roten Zwerg befindet), muss er in relativ geringem Abstand um den Roten Zwerg kreisen. Damit ist es aber auch sehr wahrscheinlich, dass er (früher oder später) eine gebundene Rotation aufweist, er also seinem Stern immer die gleiche Seite zuwendet. Das ist für die Lebensfreundlichkeit eines solchen Planeten eine schlechte Nachricht, da deshalb vermutlich nur in einem schmalen "Dämmerungsbereich" wirklich angenehme Temperaturen herrschen.

