Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Temperatur hätte der Mars, wenn er sich auf dem Orbit der Venus befände? In deutlich geringerem Abstand von der Sonne würde Mars erheblich mehr Strahlung von der Sonne abbekommen und seine durchschnittliche Temperatur dürfte auf über 30 Grad ansteigen. Seine dünne Atmosphäre würde kaum für einen Temperaturausgleich sorgen, so dass die Unterschiede zwischen Tag- und Nachtseite und auch die Jahreszeiten extrem wären. Ob durch die höheren Temperaturen ausreichend Kohlendioxid aus den polaren Eiskappen entweichen und so für eine etwas dickere Atmosphäre sorgen kann, ist unklar: In dieser Nähe zur Sonne werden Partikel auch leichter vom Sonnenwind weggerissen. Mars wäre also auch auf der Venusposition kaum ein lebensweiter Ort.

