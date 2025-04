Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte eine Raumstation praktisch über der Erde stehen? Um ständig über dem gleichen Punkt der Erde zu fliegen, müsste eine Raumstation ihre Umlaufdauer an die Eigendrehung der Erde anpassen. Das machen schon heute geostationäre Satelliten. Sie befinden sich in einer Höhe von 35.786 Kilometern. Zum Vergleich: Die Internationale Raumstation ISS fliegt in einer Höhe von nur 400 Kilometern um unseren Heimatplaneten. Den vergleichsweise niedrigen Orbit hat man unter anderem auch deswegen gewählt, weil die Station so relativ kostengünstig zu erreichen und damit auch aufzubauen ist. Das Erreichen höherer Orbits hätte sehr viel mehr Treibstoff erfordert und wäre z. B. mit den amerikanischen Raumfähren gar nicht möglich gewesen.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.