Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was bedeuten die beiden Angaben zur Eigenbewegung etwa beim Stern Aldebaran? Bei Aldebaran, dem Hauptstern im Sternbild Stier, findet man als Angabe für die Eigenbewegung am Himmel die beiden Zahlen 63,45 mas/a und −188,94 mas/a. Sie beziehen sich auf das äquatoriale Koordinatensystem in der Astronomie, bei dem die Position eines Sterns an der gedachten Himmelskugel durch die Angabe von Deklination, also dem Winkelabstand von der Äquatorebene, und der Rektaszension, also dem Winkelabstand vom Frühlingspunkt, angegeben wird. Die Angaben der Eigenbewegung beziehen sich auf diese beiden Achsen des Koordinatensystems, 63,45 mas/a ist der Rektaszensions-Anteil, −188,94 mas/a der Deklinations-Anteil. Die Einheiten "mas/a" bedeutet Millibogensekunde pro Jahr.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.