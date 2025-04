Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Verlässt man sich beim Fliegen ins und im All auf Instrumente? Oder ist eine Sicht nach außen auch notwendig? In der Regel dürfte eine Sicht nach außen eher für das Wohlbefinden der Besatzung wichtig sein, denn angesichts der Geschwindigkeiten im All ist eine tatsächliche Steuerung einer Raumkapsel auf Sicht und per Hand kaum realistisch - und ein Blick in alle Richtungen aus den Raumschiffen sowieso nicht möglich. Vieles läuft daher automatisch oder wird vom Kontrollzentrum auf der Erde gesteuert, ansonsten dienen Instrumente der Orientierung und Navigation. Andockmanöver können in Ausnahmefällen auch von Hand vorgenommen werden, aber dazu schaut man dann auch nicht aus dem Fenster, sondern auf ein Kamerabild mit Steuerungshilfen.

