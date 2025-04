Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist der Start von Raketen aus dem hohen Norden nicht energetisch ungünstig? Das kommt auf die vorgesehene Umlaufbahn an, insbesondere auf deren Bahnneigung. Generell gelten Startplätze in Äquatornähe als günstiger, da sich bei Starts von hier die Drehung der Erde nutzen lässt. Man kann die Umlaufbahn also mit weniger Treibstoff erreichen oder aber größere Nutzlasten ins All bringen. Bei vorgesehenen Bahnen mit einer hohen Bahnneigung allerdings spielt die Erddrehung nur eine geringe oder gar keine Rolle. Zudem muss man natürlich auch andere Vorteile von Startplätzen in Norwegen oder in Schottland in Betracht ziehen: Sie sind vergleichsweise schnell erreichbar und liegen in politisch stabilen, westlichen Ländern.

