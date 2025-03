Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat ein Fragesteller hier schon einmal eine Theorie vorgetragen, die dann tatsächlich Beachtung fand? Für eigene Theorien ist unser Frageformular mit Sicherheit das falsche Format. Jedem, der sich mit einer neuen Theorie an uns wendet, teilen wir mit, dass ein populärwissenschaftlicher Onlinedienst nicht das richtige Medium ist, um eine wissenschaftliche Arbeit zu veröffentlichen oder zu diskutieren. Dafür gibt es in der Wissenschaft bewährte Verfahren, wie etwa das Einreichen der Studie bei einem Fachjournal, bei dem gewährleistet ist, dass die Arbeit von Experten begutachtet wird, die über diesen Themenbereich detaillierte Kenntnisse haben und so ggf. auf Fehler hinweisen können.

