Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann ein Planet größer sein als sein Stern? Das ist zwar nicht einfach, könnte aber theoretisch möglich sein. Wenn man einmal von Spezialfällen wie Planeten um Schwarze Löcher oder Weiße Zwerge (als "ehemalige" Sterne) absieht, kommen für eine solche Konstellation eigentlich nur rote Zwergsterne infrage, also die masseärmsten richtigen Sterne. Ihre Masse liegt dabei nur wenig über der von Planeten. Es gibt nun Gasriesen mit einer ausgedehnten Atmosphäre, die damit größer sein können als ein roter Zwergstern. Tendenziell scheinen Rote Zwergsterne selten Gasriesen als Planeten zu haben, sondern eher erdähnliche Planeten. Allerdings betreibt man hier bislang auch Statistik mit vergleichsweise kleinen Zahlen und hat zudem Probleme, Planeten um diese Art von Sternen überhaupt zu entdecken. Rote Zwergsterne sind die häufigsten Sterne in unserem Sonnensystem, so dass es schon aus diesem Grund nicht unwahrscheinlich ist, dass es irgendwo eine Konstellation wie in der Fragestellung gibt.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.