Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde James Webb bei längeren Belichtungszeiten vielleicht noch mehr junge Galaxien finden, die nicht in das kosmologische Weltbild passen? Genau dies möchte man mithilfe von James Webb ja herausfinden: Passen die Beobachtungen im entfernten, also jungen Universum zu den aktuellen Theorien der Wissenschaft? Einige Galaxien, die James Webb entdeckt hatte, erschienen nach einer ersten Analyse als sehr viel massereicher als sie offenbar sind und wurden deshalb auch als "Universumsbrecher" bezeichnet, weil sie nicht zum aktuellen Weltbild der Astronomie passten. Eine genauere Untersuchung ergab dann aber, dass sie offenbar doch nicht so massereich sind, wie man geglaubt hatte. Der Fund von tatsächlich zu massereichen Galaxien im jüngsten Universum hätte natürlich erhebliche Auswirkungen auf die theoretischen Modelle. Mit James Webb sind daher auch weitere Deep-Field-Beobachtungen geplant - mit Beobachtungszeiten von zusammengerechnet mehreren Tagen. Allerdings sollten massereiche Galaxien ja eher heller und damit leichter zu entdecken sein. Der Fund von zahlreichen massearmen Galaxien wäre hingegen eine wichtige Bestätigung aktueller Theorien.

