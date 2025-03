Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte der ranghöchste Astronaut der ISS, genau wie ein Kapitän zur See, eine Ehe schließen? Nein, es sei denn, er hat dazu eine entsprechende Zusatzqualifikation. Auch auf Kreuzfahrtschiffen ist es - anders als in manchen Fernsehserien suggeriert - dem Kapitän in der Regel nicht erlaubt, eine standesamtlich gültige Trauung vorzunehmen. Ausnahmen gibt es nur auf Schiffen, die unter bestimmten Flaggen fahren, etwa auf Schiffen unter der Flagge von Malta, der Bahamas oder der Bermudas. In diesen Ländern gibt es entsprechende Gesetze, die es erlauben, dass die Kapitäne als Standesbeamten fungieren. Also nur der Rang eines Kommandanten oder eines Kapitäns reicht hier nicht aus.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.