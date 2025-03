Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange dauert die untere Konjunktion der Venus? Als untere Konjunktion der Venus bezeichnet man den Zeitpunkt, zu dem der Planet genau zwischen Sonne und Erde steht - in der Regel allerdings nicht so genau, dass es zu einem seltenen Transit kommt, die Venus also vor der Sonnenscheibe zu erkennen ist. Die nächste untere Konjunktion steht unmittelbar bevor: um 2 Uhr am 23. März 2025. Die Venus steht dann mehr als acht Grad nördlich der Sonne. Der Planet wechselt dabei auch vom Abend- an den Morgenhimmel und wird schon im April strahlender Morgenstern sein. Geübten Beobachtern könnte es sogar möglich sein, die Venus am Abend des 22. März kurz nach Sonnenuntergang und am Morgen des 23. März kurz vor Sonnenaufgang über dem West- bzw. Osthorizont zu erwischen. Sie zeigt dann nur eine sehr schmale Sichel und ist nur wenige Minuten sichtbar. Man benötigt ein Teleskop, so dass eine Beobachtung nur von wirklich erfahrenen Beobachterinnen und Beobachtern versucht werden sollte, da der Abstand von Venus und Sonne so gering ist, dass man leicht versehentlich mit dem Teleskop in die Sonne schauen kann - mit möglicherweise fatalen Folgen.

