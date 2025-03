Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Da die Dunkle Energie antigravitativ wirken soll, müsste man nicht das Gravitationsgesetz entsprechend anpassen? Die Dunkle Energie ist eine Erklärung dafür, dass sich unser Universum offenbar beschleunigt ausdehnt. Um was es sich dabei handelt, weiß man bislang nicht. Allerdings ist die Expansion des Universums ein Phänomen, was sich nur über große Entfernungen bemerkbar macht und auch nicht in gravitativ gebundenen Strukturen, weshalb sich beispielsweise die Bahnen der Planeten in unserem Sonnensystem durch die Expansion des Universums auch nicht vergrößern. Entsprechend muss auch das Gravitationsgesetz nicht geändert werden.

