Wann ist die Entstehung eines Planeten abgeschlossen? Die erste Phase der Entstehung von Planeten in unserem Sonnensystem war abgeschlossen, als es kein Material in größeren Mengen mehr gab, durch das die Planeten signifikant weiter wachsen konnten. Gleichwohl muss damit noch keine "ruhige" Phase auf der Erde und anderen Welten im inneren Sonnenystem begonnen haben: Nach einer Theorie setzte nämlich bald ein "großes Bombardement" ein, bei dem zahlreiche Asteroiden auf den inneren Planeten einschlugen. Die Entwicklung auf der Erde könnte also erst danach richtig begonnen haben. Allerdings gibt es inzwischen auch Zweifel an der Theorie des "Großen Bombardements" .

