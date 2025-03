Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn sich die rote Farbe des Mars durch Rost erklärt, muss es doch Sauerstoff in der Atmosphäre gegeben haben, oder? Die rote Farbe des Mars erklärt man sich tatsächlich durch rostigen Staub. Entstanden ist dieser, als eisenhaltiges Marsgestein mit flüssigem Wasser oder mit Wasser und Sauerstoff in der Atmosphäre reagierte, dann im Laufe von vielen Millionen zermahlen und als Staub über den gesamten Planeten verteilt wurde. Da die atmosphärischen Bedingungen früher auf dem Mars deutlich anders als heute waren, ist dieses Szenario auch durchaus realistisch. Ganz aktuell macht man sich Gedanken darüber, was für Eisenoxid genau sich da eigentlich auf dem Mars befindet. Experimente mit "nachgebautem" Marsstaub deuten darauf hin, dass es sich eventuell um Ferrihydrit handeln könnte, für dessen Entstehung Wasser auf der Oberfläche des Planeten vorhanden gewesen sein muss. Der Mars müsste danach früher "verrostet" sein als bislang angenommen.

