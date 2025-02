Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum drehen sich Planeten um ihre Sonne, wenn die ursprüngliche Gaswolke unbeweglich war? Sterne und Planeten entstehen aus einer kollabierenden Gaswolke. Diese mag zwar auf dem ersten Blick "unbeweglich" erscheinen, sich also nicht drehen, doch stimmt das bei genauerer Betrachtung nicht: Die Gaswolke dürfte sich nämlich auf einer Umlaufbahn um das Zentrum der Galaxie befinden. Außerdem ist der Gas der Gaswolke nicht gleichmäßig verteilt, es kommt zu Klumpenbildung und die einzelnen Klumpen üben eine gravitative Anziehungskraft aufeinander aus. Es ist also überall Bewegung in der Wolke und damit vermutlich auch eine Art von Drehung vom Wolkenmittelpunkt aus betrachtet. Bei einem Kollaps der Wolke passiert dann etwas, was wir auch von einem Eisläufer kennen, der sich um die eigene Achse dreht, seine Arme zunächst weit ausgestreckt hat, sie dann aber an den Körper zieht: Die Drehung beschleunigt sich. So kann sich also um den entstehenden Stern im Zentrum eine rotierende Gaswolken bilden, in der dann die Planeten entstehen.

