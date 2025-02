Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind Galaxien bekannt, die kein supermassereiches Schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben? Ja, die kennt man, obwohl dies nicht die Regel sein dürfte. "Normale" Galaxien verfügen nämlich meist über ein supermassereiches Schwarzes Loch, doch gibt es Ausnahmen: So können supermassereiche Schwarze Löcher bei Kollisionen und Verschmelzungen von Galaxien aus ihren System geschleudert werden. Auch bei Zwerggalaxien ist die Lage unsicher, viele von ihnen - wenn nicht sogar alle - dürften keine supermassereichen Schwarzen Löcher besitzen, doch ob es eventuell Schwarze Löcher mittlerer Masse in ihren Zentren geben könnte, ist Gegenstand aktueller Forschung. Auch in einer Spiralgalaxie in unsere Nachbarschaft findet sich kein supermassereiches Schwarzes Loch: Bei Messier 33, dem Dreiecksnebel, der drittgrößten Galaxie der lokalen Gruppe, hat man bislang noch keine Hinweise auf ein solches gefunden.

