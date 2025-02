Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche vier auch für Laien sichtbaren Sterne sind 1,75 Lichtjahre, 2,76 Lichtjahre, 3,77 Lichtjahre und 4,78 Lichtjahre entfernt? Was als Geburtstagsgeschenk für junge Sternfreunde angefragt wurde - das Licht vom Stern zur Erde soll genau so lange unterwegs sein, wie der betreffende Mensch schon auf der Welt ist - lässt sich leider nicht realisieren. Und das liegt daran, dass es um uns herum zu einsam ist: Der sonnennächste Stern ist schon 4,25 Lichtjahre entfernt (Proxima Centauri), dann folgt das Doppelsystem Alpha Centauri in 4,34 Lichtjahren. Der nächste Stern ist dann Barnards Pfeilstern in 5,96 Lichtjahren Entfernung. Näher als Proxima ist unserer Sonne bislang nichts, was wir kennen würden. Proxima ist zudem so lichtschwach, dass man den Stern mit bloßem Auge nicht sehen kann.

