Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre die Venus mit einer anderen Atmosphäre habitabel? Die Venus gilt oft als "Schwesterplanet" der Erde, weil sie ähnlich groß und der Erde zudem relativ nahe ist. Ihre dichte Atmosphäre verursacht allerdings einen extremen Treibhauseffekt, der für höllische Temperaturen auf der Oberfläche sorgt. Warum sich Erde und Venus so unterschiedlich in Sachen Atmosphäre entwickelt haben, ist Gegenstand aktueller Forscher. Nach aktuellen Modellen über die Lage der habitablen Zone um die Sonne, also des Bereichs, in dem auf der Oberfläche eines Planeten theoretisch flüssiges Wasser möglich wäre, könnte die Venus allerdings etwas außerhalb dieser "lebensfreundlichen" Zone liegen - sie ist der Sonne doch etwas zu nahe. Damit wäre es also möglich, dass auch mit einer "passenderen" Atmosphäre die Venus kein bewohnbarer Planet geworden wäre.

