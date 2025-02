Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn durch Erhitzen alles Kohlendioxid auf dem Mars gasförmig würde, hätte man dann auf dem Planeten den gleichen Luftdruck wie auf der Erde? Über das Kohlendioxid, das etwa als Eis in den Polkappen des Mars gebunden und auch an anderen Stellen in fester oder gebundener Form vorhanden ist, hat man sich tatsächlich schon Gedanken gemacht. Durch diverse Missionen liegt hierzu auch schon einiges an Datenmaterial vor. Allerdings zeigte eine Studie, dass das Schmelzen der Kohlendioxideiskappen an den Polen den Luftdruck auf dem Mars gerade einmal verdoppeln würde - von 0,6 Prozent des Luftdrucks auf der Erde auf etwa 1,2 Prozent. Er läge somit noch immer deutlich unter dem irdischen Luftdruck. Andere Kohlendioxidvorräte würden noch etwas zusätzlichen Luftdruck bringen, man wäre aber immer noch sehr weit vom Luftdruck auf der Erde entfernt. Die größten Unbekannten bleiben möglicherweise vorhandene kohlenstoffhaltige Mineralien tief im Inneren des Mars. Diese sind aber aus dem Orbit nicht nachzuweisen und wären auch nur schwer zugänglich.

