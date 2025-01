Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wofür steht das P bei der Zwerggalaxie Leo P? Die Zwerggalaxie Leo P war vor einigen Tagen als unser Bild des Tages zu sehen. Zwerggalaxie werden in der Regel nach dem Sternbild benannt, in dem sie entdeckt wurden - wie bei Leo P im Sternbild Löwe. Der Buchstabe "P" ist hier, anders als bei Zwerggalaxien mit einer römischen Zahl nach dem lateinischen Sternbildnahmen, keine Nummerierung, sondern steht für "prestine", also rein. Es ist ein Hinweis auf eine Besonderheit des Systems: Die Sterne in Leo P enthalten kaum schwere Elemente, so dass man es hier mit einem System zu tun hat, das den Galaxien im ganz jungen Universum ähneln dürfte.

