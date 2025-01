Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist über das Schwarze Loch in 2000 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Adler bekannt? Gemeint ist vermutlich das Schwarze Loch Gaia BH3, dessen Entdeckung mithilfe von Daten der Astrometriemission Gaia im Frühjahr des vergangenen Jahres bekannt gegeben wurde. Auch astronews.com hatte darüber berichtet (siehe Gaia: Bislang massereichstes stellares Schwarzes Loch in der Milchstraße entdeckt vom 16. April 2024). Mit der 33-fachen Masse der Sonne ist das Schwarze Loch Gaia BH3 das massereichste bislang bekannte Schwarze Loch. Es ist Teil eines Doppelsystems und dürfte das Ergebnis des Kollapses eines Sterns mit einem vergleichsweise geringen Anteil an schwereren Elementen sein. Beobachtungen, die auf die Bekanntgabe der Entdeckung folgten, dürften in nächster Zeit noch zusätzliche Informationen zu dem System liefern.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.