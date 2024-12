Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie sah die Planetenkonstellation am 11. Oktober 1980 aus? Die Frage beantworten wir am besten mit einer kleinen Grafik. Sie zeigt die Positionen der Planeten im Sonnensystem am 11. Oktober 1980 um 12 Uhr MEZ.







Zu sehen sind die Planeten auf ihrer Bahn um die Sonne. Die Abstände sind maßstabsgetreu, die Größe der Planeten selbstverständlich nicht. Der Teil der Planetenbahn der oberhalb der Ebene der Ekliptik verläuft ist blau dargestellt, der Teil der Bahn der darunter verläuft grün.

