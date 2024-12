Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat die Gezeitenwirkung des Mondes etwas mit der Plattentektonik der Erde zu tun? In der Regel wird die Plattentektonik durch den heißen Erdkern und damit verbundene Konvektionsströmungen erklärt, also durch geodynamische Prozesse. Auch die Rotation der Erde wird gelegentlich als Faktor angeführt. Die genauen Ursachen für die Plattentektonik werden aber noch immer debattiert, so dass es auch regelmäßig alternative Theorien gibt: So erschien beispielsweise vor zwei Jahren eine Studie, die tatsächlich die Gravitationswirkung von Mond und Sonne für die Plattentektonik verantwortlich macht. Dies gilt aber bislang eher als Minderheitenmeinung. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.