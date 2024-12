Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange würde ein Verkehrsflugzeug benötigen, die Milchstraße einmal zu durchfliegen? Die Milchstraße bzw. deren Scheibe hat einen Durchmesser von grob 100.000 Lichtjahren. Um mit einfachen Zahlen zu rechnen, nehmen wir an, dass ein Verkehrsflugzeug eine Geschwindigkeit von 1000 Kilometer pro Stunde erreichen kann. Ein Lichtjahr entspricht einer Strecke von 9,46 Billionen Kilometer. Mit der genannten Geschwindigkeit würde man also für diese Strecke 9,46 Milliarden Stunden benötigen, das sind etwa 394 Millionen Tage und dies wiederum grob eine Million Jahre. Allein für eine Lichtjahr benötigt also eine Sonde schon eine Million Jahre, wenn sie "nur" so schnell fliegt wie ein Verkehrsflugzeug. Um die Milchstraße zu durchqueren, also 100.000 Lichtjahre, würde die Sonde also 100.000 Millionen Jahre, entsprechend 100 Milliarden Jahre benötigen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.