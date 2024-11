Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte der sprichwörtliche Teelöffel Neutronensternmaterie auch woanders existieren? Neutronensterne sind Objekte, in denen die Materie äußerst dicht gepackt ist, so dass winzige Mengen schon eine erhebliche Masse haben. Um dies zu veranschaulichen, muss oft der "Teelöffel" Neutronensternmaterie herhalten, die so viel wiegt, wie der gesamte Mount Everest. Diese Materie kann "auf natürliche Weise" nur auf einem Neutronenstern existieren, weil sie nur hier durch die extreme Gravitationskraft zusammengehalten wird. Fällt der Stern und damit die Gravitationskraft weg, würden andere Kräfte, insbesondere der Entartungsdruck der Neutronen, die Überhand gewinnen und die Materie praktisch explodieren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.