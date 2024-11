Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man die Venus auch von der Südhalbkugel der Erde aus sehen? Die Venus bewegt sich - wie alle Planeten des Sonnensystems - im Bereich der Ekliptik, also der gedachten Sonnenbahn, am Himmel. Damit ist sie von beiden Halbkugeln aus zu sehen - aktuell auch am Abendhimmel. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.