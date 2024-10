Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was hat es mit den Nummern von Meteorschauern von der IAU auf sich? Die Internationale Astronomische Union (IAU), die für die Benennung von astronomischen Objekten zuständig ist, hat sich auch über die einheitliche Benennung von Meteorschauern Gedanken gemacht. Verantwortlich dafür ist die "Working Group on Meteor Shower Nomenclature" der IAU Commission F1 (Meteors, Meteorites, and Interplanetary Dust). Sie pflegt auch eine Liste der Meteorschauer. Neu entdeckte (und bestätigte) Schauer erhalten darin eine fortlaufende Nummer. Die komplette Liste der Meteorschauer ist über das IAU Meteor Data Center abrufbar. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.