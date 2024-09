Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Saß die Crew von Polaris Dawn tatsächlich fünf Tage lang in Raumanzügen in der Kapsel, ohne Toilette? Nein, spezielle Raumanzüge trägt die Besatzung in der Regel nur beim Start und bei der Landung, später kann sie in bequemere Kleidung wechseln und sich auch in der Kapsel bewegen. Für den Außenbordeinsatz, der eine Besonderheit dieser privaten Raumfahrtmission war, werden dann noch einmal andere Raumanzüge verwendet. Für die Mission wurde eine Crew Dragon von SpaceX genutzt. An Bord der Kapsel gibt es eine "Weltraumtoilette", auf der man hinter einem Vorhang sein Geschäft verrichten kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.