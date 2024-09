Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Im Sternbild Nördliche Krone wird ein Nova-Ausbruch erwartet. Wie weit ist der betroffene Stern von uns entfernt? Es geht um das Doppelsternsystem T Coronae Borealis, das aus einem Roten Riesen und einem Weißen Zwergstern besteht. Etwa alle 80 Jahre kommt es in dem System zu einem Nova-Ausbruch und in diesen Monaten sollte es eigentlich wieder so weit sein. Weltweit steht das System daher unter Beobachtung, um den Beginn des Ausbruchs nicht zu verpassen. T Coronae Borealis ist rund 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.