Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie können die ältesten Objekte im Universums so weit von uns entfernt sein ohne sich schneller bewegt zu haben als das Licht? Entfernungsangaben können auf den ersten Blick verwirrend sein, da man immer unterscheiden muss, ob hier die Laufzeit des Lichts oder die tatsächliche Entfernung angegeben ist: Die entferntesten Objekte, die wir sehen könnten, sind beispielsweise heute mehr als 40 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, ihr Licht benötigte aber nur 13 Milliarden Jahre zu uns. Wie ist das möglich? Die Erklärung ist, dass sich das Universum in den 13 Milliarden Jahren ausgedehnt hat, so dass der Abstand zwischen uns und dem entfernten Objekt in dieser Zeit kontinuierlich gewachsen ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.