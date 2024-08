Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird man auch künftig auf Flüssigtreibstoffe setzen oder sucht man nach günstigeren und umweltschonenderen Alternativen? Flüssigtreibstoffe sind aktuell für Raketen der Antriebsstoff der Wahl, da sie diverse Vorteile bieten. So lässt sich damit ein großer "Schub" erzeugen und sie sind vergleichsweise einfach zu handhaben und zu lagern. Alternativen bieten diese Vorteile nur in begrenztem Umfang und erlauben oft nur einen sehr viel geringeren Schub. Trotzdem sucht man nach Alternativen, wobei sich hier noch kein klarer Favorit abzeichnet. Eine aktuelle Entwicklung sind etwa Antriebe, bei denen flüssiger Wasserstoff durch flüssiges Methan ersetzt wird. Bei anderen Entwicklungen wird auf Hybridantriebe gesetzt, um umweltfreundlichere Antriebe zu entwickeln. Es ist also davon auszugehen, dass sich in Zukunft hier etwas tun wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.