Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie könnte Leben in den Ozeanen von Enceladus oder Europa aussehen? Welche Bedeutung hätte dessen Entdeckung? Unter der eisigen Oberfläche des Jupitermonds Europa, aber auch unter der des Saturnmonds Enceladus vermutet man "Ozeane" aus flüssigem Wasser. Natürlich wird darüber spekuliert, ob sich hier Leben gebildet haben könnte und vielleicht sogar noch existiert. Auch in den tiefsten Bereichen der irdischen Ozeane gibt es schließlich Leben, so dass dies nicht unmöglich erscheint. Wie allerdings das Leben genau entstanden ist, welche Komponenten dafür entscheidend waren, weiß man bislang nicht sicher, so dass es schwierig ist, seriös über das Aussehen von Leben an anderen Orten zu spekulieren. Allgemein geht man mehr von algenähnlichen, recht einfachen Organismen aus, die sich (in ihren irdischen Ausprägungen) mehrfach als sehr robust erwiesen haben. Würde man tatsächlich Leben an einem anderen Ort finden und könnte sicher sagen, dass dieses unabhängig vom Leben auf der Erde entstanden ist, hätte dies spannende Folgen für die Wissenschaft: Erstmals gäbe es dann nämlich ein zweites Beispiel für die Entstehung von Leben. Die Erde würde zudem ihr "Alleinstellungsmerkmal" verlieren und die Existenz von Leben an anderen Orten im Universum wäre ein Stück wahrscheinlicher. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.