Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten Schwarze Löcher Portale in andere Universen sein? Schwarze Löcher sind mysteriöse Objekte, die noch immer Anlass zu zahlreichen wissenschaftlichen Spekulationen geben. So werden Schwarze Löcher in manchen Science-Fiction-Filmen als Portale in andere Universen oder weit entfernte Bereiche unseres Universums dargestellt, als sogenannte Wurmlöcher. Diese sind zwar eine theoretische Lösung in Einsteins Theorie, doch hat man bislang kein einziges Wurmloch entdeckt und es gibt auch Zweifel daran, ob sie tatsächlich auf natürliche Weise entstehen könnten bzw. dann durch Raumschiffe passierbar wären. Auch andere Ideen über Schwarze Löcher sind bislang reine Spekulation. Es gibt also keinen wirklichen Hinweis darauf, dass Schwarze Löcher mehr sind als wir aktuell glauben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.