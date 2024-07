Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die Vollerde von der Mondoberfläche beobachtet genauso hell wie ein Vollmond von der Erde aus beobachtet? Nein, die voll von der Sonne beschienene Scheibe der Erde am Himmel würde einem Astronauten oder einer Astronautin auf der Mondoberfläche deutlich heller vorkommen als uns der Vollmond. Das hat zwei Gründe: Die Erde ist größer als der Mond und daher ist auch die Scheibe der Erde am Mondhimmel größer - etwa 13 Mal im Vergleich zur Vollmondscheibe. Außerdem reflektiert der Mond im Schnitt nur elf Prozent des Sonnenlichts, bei der Erde sind es mehr als ein Drittel. Zusammengerechnet ist die Vollerde am Mondhimmel damit über 40 Mal heller als der Mond. Wenn gerade helle Eiskappen der Pole, Wolken oder helle Wüstenregionen sichtbar sind, kann sie sogar über 50 Prozent heller sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.