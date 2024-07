Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Venus und Mars haben kein Magnetfeld, wie konnte Venus, trotz der größeren Nähe zur Sonne, ihre Atmosphäre halten? Die Entstehung und Entwicklung der dichten Atmosphäre unseres Nachbarplaneten Venus beschäftigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis heute. Genau diese dichte Atmosphäre erlaubt nämlich keinen direkten Blick auf die Oberfläche des Planeten, wo es beispielsweise noch immer aktive Vulkane und entsprechende Ausgasungen geben könnte, durch die immer wieder neue Gase in die Atmosphäre gelangen. Es gibt aber mehrere Aspekte, die eine Rolle spielen dürften: Zunächst hat die Venus eine deutlich größere Masse als der Mars, so dass ihre Anziehungskraft größer ist. Auch die Bestandteile der Atmosphäre sind massereicher, so dass sie sich schwerer durch äußere Einflüsse mitreißen lassen. Außerdem geht man davon aus, dass durch den Sonnenwind ein induziertes Magnetfeld in den oberen Atmosphärenschichten entsteht, das die darunterliegenden Schichten von den Einflüssen des Sonnenwinds abschirmt. Auch der Mars verfügt noch heute über eine, wenn auch dünne Atmosphäre. Früher dürfte diese Atmosphäre dicker gewesen sein. Die genauen Umstände, die dazu führten, dass die Atmosphäre vor langer Zeit zum großen Teil verloren ging, sind aber auch noch Gegenstand aktueller Forschung. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.