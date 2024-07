Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man die Erdumlaufbahn um ein paar Meter nach außen verschieben, um den Folgen der Erderwärmung entgegenzuwirken? Nein, eine kontrollierte Verschiebung der Erdumlaufbahn um die Sonne ist technisch kaum vorstellbar. Insbesondere würden "einige Meter", wie es der Fragesteller formuliert hat, nicht wirklich reichen, da der Abstand der Erde von der Sonne im Laufe eines Jahres um mehrere Millionen Kilometer schwankt. So erreicht die Erde morgen den sonnenfernsten Punkt ihrer Bahn und ist dann 152 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, Anfang Januar waren es "nur" 147 Millionen Kilometer. Doch selbst wenn eine solche Verschiebung möglich wäre und angenommen, diese könnte auch den gewünschten Effekt haben, dürfte ein solches Unternehmen noch immer um ein Vielfaches teurer sein als die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Und was noch wichtiger ist: Ein solches Vorhaben wäre kaum in der notwendigen Zeit zu realisieren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.