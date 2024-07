Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum hat ʻOumuamua keinen kometenartigen Schweif ausgebildet? In einer früheren Antwort hatten wir geschrieben, dass die beobachtete Beschleunigung von ʻOumuamua sich durch Ausgasungen erklären lässt. Dabei dürfte es sich um molekularen Wasserstoff gehandelt haben. Aufgrund der geringen Größe von ʻOumuamua hatten bereits geringe Mengen einen gewissen Effekt auf das Objekt. Bei diesen Ausgasungen wurde offenbar nichts oder nicht ausreichend Material ins All mitgerissen, was zur Ausbildung eines Schweifs hätte führen können. Über die Beschaffenheit von ʻOumuamua weiß man sehr wenig. Man kann nur aus den wenigen Beobachtungen Vermutungen über seine Zusammensetzung anstellen. Vermutlich wurde das Objekte durch die lange Reise im interstellaren Raum erheblich verändert. Das Objekt könnte damit "dunklen" Kometen in unserem Sonnensystem ähneln, die auch über keinen Schweif und keine Koma verfügen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.