Was wird aus den Mariner-Sonden, wenn sie weitere Millionen Jahre durch das All fliegen? Die Mariner-Sonden der NASA wurden zwischen 1962 und 1973 gestartet und dienten der Erkundung der erdähnlichen Planeten des Sonnensystems, also von Merkur, Venus und Mars. Bei nicht allen Mariner-Sonden gelang der Start, die meisten allerdings dürften sich weiterhin auf ihrer Bahn befinden, entweder um die Sonne oder um den Mars. Kontakt hat man allerdings zu keiner der Mariner-Sonden mehr. Im Laufe der Zeit wird das Material der Sonden verwittern, bedingt durch die kosmischen Strahlung, aber auch durch die Kollision mit Mikrometeoriten. Irgendwann werden sie dadurch vermutlich zerbrechen und dann ihre Bahn in Trümmerteilen fortsetzen.