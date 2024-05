Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Muss das Weltraumteleskop James Webb in L2 nicht im Erdschatten liegen, wie kann es dann um den L2 kreisen? Das Weltraumteleskop James Webb befindet sich am Lagrange-Punkt L2 und damit in der Verlängerung der Verbindungslinie Sonne-Erde etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Allerdings befindet sich James Webb nicht am exakten Lagrange-Punkt L2, sondern kreist in einem größeren Abstand um diesen Punkt. Diese Bahn sorgt dafür, dass sich das Teleskop gerade nicht im Schatten der Erde befindet, denn dann würde die auf Solarzellen angelegte Energieversorgung von James Webb nicht funktionieren. Dass trotzdem Beobachtungen im Infraroten möglich und die Instrumente des Teleskops entsprechend "kühl" sind, wird durch einen gewaltigen Sonnenschirm ermöglicht, der den temperaturempfindlichen Bereichen des Teleskops Schatten spendet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.