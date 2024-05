Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie nahe kommen sich die Sonden, die sich am Lagrange-Punkt L2 befinden? Vier Sonden sind aktuell am Lagrange-Punkt L2 stationiert: das Weltraumteleskop James Webb, der Astrometriesatellit Gaia, das Weltraumteleskop Euclid und das russische Weltraumteleskop Spektr-RG. Alle Sonden befinden sich allerdings nicht exakt am Lagrange-Punkt L2, sondern umkreisen diesen teils in einem weiten Orbit: So ist beispielsweise Euclid zwischen 400.000 und 800.000 Kilometer von L2 entfernt, bei James Webb sieht es ganz ähnlich aus. Euclid benötigt für eine Umrundung von L2 etwa ein halbes Jahr. Gaia befindet sich etwas näher an L2 und entfernt sich nur bis zu 350.000 Kilometer von L2. Kollisionen oder auch nur nahe Begegnungen der Sonden sind somit sehr unwahrscheinlich und praktisch ausgeschlossen. So beträgt die Entfernung zwischen James Webb und Gaia zwischen 400.000 und 1.100.000 Kilometer - je nachdem, wo sie sich auf ihrer Bahn befinden. Die ESA hält eine schöne Animation der Bahnen am L2 auf ihrer Website bereit. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.