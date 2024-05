Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso erscheinen manche Gesteinsformationen auf dem Mars so glattgeschliffen? Das kann verschiedene Ursachen haben: Eine Möglichkeit ist tatsächlich einmal vorhandenes Wasser. So vermutet man, dass vor langer Zeit der Mars über flüssiges Wasser auf der Oberfläche verfügte, das sich beispielsweise in Flussläufen in die Landschaft gegraben hat. Außerdem gibt es auf dem Mars bis heute eine dünne Atmosphäre und auch heftige Stürme. Diese können, insbesondere wenn es sich um Staubstürme handelt, Gestein über viele Millionen Jahre praktisch "sandstrahlen". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.