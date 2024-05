Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn wir so alte Objekte wie GN-z11 sehen können, kann das nichtbeobachtbare Universum doch gar nicht so groß sein? Die Galaxie GN-z11 sehen wir zu seiner Zeit, in der das Universum gerade einmal rund 400 Millionen Jahr alt war. Das Licht der Galaxie war etwa 13,4 Milliarden Jahre zu uns unterwegs. Während das Licht aber auf dem Weg zu uns war, hat sich das Universum weiter ausgedehnt, so dass GN-z11 heute etwa 32 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist - also deutlich weiter, als die Lichtlaufzeit vermuten lässt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.