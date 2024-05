Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Eigenschaften sollte ein Fernglas haben, um damit Planeten und Sterne beobachten zu können? Ferngläser gelten als günstiger Einstieg in die eigenen astronomischen Beobachtungen. Es empfiehlt sich, zunächst einmal zu schauen, ob sich im Haushalt nicht schon ein Fernglas befindet, das ggf. eine akzeptable Qualität aufweist. Ansonsten gilt, dass man bei der Anschaffung lieber nicht zu sehr sparen sollte: Ab etwa 150 Euro lassen sich brauchbare Geräte finden. Auch günstigere Ferngläser können eine akzeptable Qualität aufweisen, allerdings ist hier die Streuung in der Qualität oft sehr groß, so dass man Glück haben muss, um ein gutes Gerät zu erwischen. Als gutes Einstiegsinstrument gilt ein Fernglas mit einer etwa zehnfachen Vergrößerung und einer Öffnung von 50 Millimetern. Dies wird als "10x50"-Fernglas angeboten. Für größere Vergrößerungen benötigt man dann in der Regel schon ein Stativ. Auch 7x35-, 8x42-, 10x42-Ferngläser können eine gute Option sein, selbst dann, wenn es sich um die günstigeren "Porro"-Ferngläser handelt. Der Spaziergang mit einen Fernglas am Himmel kann wunderschön sein. Man sollte allerdings nicht zu viel erwarten: Galaxien bleiben neblige Flecken und auch das Ringsystem des Saturn ist beispielsweise mit einer zehnfachen Vergrößerung nicht wirklich als solches zu erkennen. Hierzu bedarf es Vergrößerungen von 30-fach und mehr. Großferngläser könnten dann eine Wahl, wobei man auch preislich in ganz andere Regionen kommt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.