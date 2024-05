Es gibt so viele Sonnenteleskope, wozu benötigt man dann noch Sunrise?

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von bodengebundenen Sonnenteleskopen und auch Sonnenteleskope im All. Wozu also noch der Aufwand, ein Sonnenteleskop an einem Ballon aufsteigen zu lassen, wie es im Rahmen der Sunrise-Mission in den nächsten Wochen zum wiederholten Mal geplant ist (siehe: Sunrise III: Erster Blick des Sonnenteleskops in die Sonne am 2. Mai 2024)?

Die Antwort ist einfach: Anders als Teleskope auf der Erdoberfläche hat Sunrise III in einer Flughöhe von mehr als 35 Kilometern Zugang zur ultravioletten Strahlung der Sonne. Die ist sonst nur aus dem All zu beobachten und verrät wichtige Details über die Vorgänge auf der Sonne. Sonnenteleskop auf Satelliten bieten diesen Vorteil natürlich auch, sind aber im Instrumentarium begrenzt. Ein Ballonteleskop kann zudem immer wieder verhältnismäßig einfach neu ausgerüstet und mit modernen Instrumenten ausgestattet werden. Es ermöglicht zudem einen sehr viel kostengünstigeren Zugang zu hochwertigen Beobachtungsdaten als Weltraumteleskope. Wären die Daten von Sunrise ihr Geld nicht wert, wären nach dem Erstflug kaum weitere Flüge geplant worden - die Gelder in der Wissenschaft sind nämlich immer knapp.

