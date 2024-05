Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viel Kilo Mondmaterial könnte eine Mondmission ohne Menschen sicher wieder auf die Erde bringen? Das lässt sich nicht beantworten, da es sehr vom vorhandenen Budget abhängt: Im Rahmen der Apollo-Mondmissionen wurden beispielsweise zwei Astronauten sicher von der Mondoberfläche zur Erde zurückgebracht, mit dem entsprechenden Aufwand wäre es also möglich, auf der Mondoberfläche Dutzende Kilo Material zu sammeln, in eine Raumsonde zu laden und dann wieder zur Erde zu transportieren. Jedes Kilo, das eingesammelt und zur Erde zurückgebracht werden muss, macht die Mission natürlich teurer. So würde man sich im Vorfeld sehr genau überlegen, welche Menge an Mondgestein man zu welchem Zweck benötigt und dann eine Mission entwerfen, die genau auf diesen Fall zugeschnitten ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.