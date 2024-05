Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es sein, dass - wie in Zukunftsromanen - die Materie eines Schwarzen Loches in ein anderes Universum gelangt? Die theoretische Physik hat sich immer wieder Gedanken darüber gemacht, ob Schwarze Löcher die Verbindung in ein anderes Universum darstellen oder als sogenannte Wurmlöcher fungieren könnten. Da würde bedeuten, dass nicht alles Material in einem Schwarzen Loch für immer verschwindet, sondern dass es irgendwo anders wieder zum Vorschein kommt - in welcher Form auch immer. Bislang haben aber alle Überlegungen gezeigt, dass Schwarze Löcher durch den Einfall von Materie ständig weiter wachsen und auch Wurmlöcher gelten in der Forschung als reine Spekulation. Man hat auch noch kein Wurmloch entdeckt und die direkte Untersuchung von Schwarzen Löchern scheitert einfach an ihrer Eigenschaft, dass sie keine Informationen über ihr Inneres preisgeben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.