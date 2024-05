Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum hatte man bei den Marsrovern keine Vorrichtung eingebaut, die die staubbedeckten Solarzellen reinigt? Die Frage bezieht sich auf unsere gestrige Antwort zur Mission des Marsrovers Opportunity. Das Anbringen eines Gebläses oder eines "Scheibenwischers" für die Solarzellen hätte die Mission noch ein wenig komplexer gemacht. Jedes zusätzliche Bauteil kann schließlich auch für ein Problem sorgen. Zudem hat Marsstaub deutlich andere Eigenschaften als Erdstaub und lässt sich nicht so einfach wegwischen. So werden Missionen bislang lieber mit einer so großen Fläche an Solarzellen ausgestattet, dass eine Energieversorgung trotz des Staubs für die vorgesehene Länge der Mission gewährleistet ist - oder aber, wie im Fall der Marsrover Curiosity und Perseverance - setzen auf eine andere Art der Energieversorgung. Jede Weltraummission ist eine Abwägung zwischen Aufwand und Kosten und dem wissenschaftlichen Nutzen. Man sucht also nach einer möglichst kostengünstigen Möglichkeit, die zuvor festgelegten wissenschaftlichen Ziele mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Das hat bei den Marsrovern Spirit und Opportunity auch hervorragend funktioniert: Sie haben ihre wissenschaftlichen Ziele erreicht und deutlich länger funktioniert als vorgesehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.